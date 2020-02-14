2020-02-14T09:19:35+03:00
Общество

Общая сумма финансирования для ремонта дорог в Удмуртии в 2020 году составляет 1,565 млрд рублей

В этом году планируется отремонтировать 80,5 км региональных трасс и 31,8 км в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Общий объем финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 1,565 млрд рублей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.

- Нам предстоит отремонтировать 80,6 км региональных трасс и 31,8 км дорог в Ижевске. Также принято решение о выделении дополнительных 200 млн рублей на обустройство тротуаров и обустройство дорог. На реализацию программы по строительству сельских дорог в 2020 году будет направлено 646,4 млн рублей, которые позволят провести реконструкцию трёх протяженных объектов – порядка 25 км дорог, - написал глава республики.

Также по словам Александра Владимировича, на восстановление проезда по региональным и местным дорогам заложено более 500 млн рублей. - Руководитель Федерального дорожного агентства отметил, что Удмуртия находится в списке лидеров-регионов по выполнению всех дорожных работ. Мы будем продолжать работу на всех направлениях – от ремонта дорог до обучения навыкам безопасного поведения на дорогах, - заключил глава региона.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В эфире Первого канала показали "Острый репортаж", который снимала Алла Михеева в Ижевске.

- Директору "Городской УК" продлили срок содержания под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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