Общая сумма финансирования для ремонта дорог в Удмуртии в 2020 году составляет 1,565 млрд рублей
Общий объем финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 1,565 млрд рублей. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях.
- Нам предстоит отремонтировать 80,6 км региональных трасс и 31,8 км дорог в Ижевске. Также принято решение о выделении дополнительных 200 млн рублей на обустройство тротуаров и обустройство дорог. На реализацию программы по строительству сельских дорог в 2020 году будет направлено 646,4 млн рублей, которые позволят провести реконструкцию трёх протяженных объектов – порядка 25 км дорог, - написал глава республики.
Также по словам Александра Владимировича, на восстановление проезда по региональным и местным дорогам заложено более 500 млн рублей. - Руководитель Федерального дорожного агентства отметил, что Удмуртия находится в списке лидеров-регионов по выполнению всех дорожных работ. Мы будем продолжать работу на всех направлениях – от ремонта дорог до обучения навыкам безопасного поведения на дорогах, - заключил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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