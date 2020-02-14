2020-02-14T11:01:19+03:00
Происшествия

«Уклониста» от армии из Удмуртии оштрафовали

Он не явился для прохождения призывной комиссии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии местного жителя оштрафовали за уклонение от армии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что призывник признанный годным для прохождения военной службы, в период с 1 апреля по 15 июля 2019 года. При этом он не явился без уважительных причин по повесткам для прохождения медосвидетельствования и призывной комиссии, - сообщает пресс-служба.

Молодой человек объяснил неявку «нежеланием идти в армию». По результатам рассмотрения уголовного дела к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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