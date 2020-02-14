На трассе Удмуртии иномарка насмерть сбила пешехода

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:22:06+03:00

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13 февраля, в четверг, на 15 км автодороги «Ижевск-Якшур-Бодья» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 42-летняя женщина, водитель машины «Ниссан» сбила неустановленного мужчину, который предварительно шел по дороге без световозвращающих элементов на одежде, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина скончался. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU