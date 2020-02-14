Полицейские задержали 30-летнего ижевчанина, который организовал в своей квартире наркопритон
В Ижевске полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Его подозревают в содержании притона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В декабре 2019 года мужчина в своей квартире организовал притон для изготовления и употребления наркотиков, а также систематически предоставлял жилище наркозависимым лицам. В ходе обыска в квартире были обнаружены предметы и составляющие, используемые для изготовления веществ, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В отношении четырех посетителей составлены протоколы об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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