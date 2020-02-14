Удмуртия вошла в число регионов, где увеличилось число разводов

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:13:56+03:00

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Удмуртия вошла в число регионов, где увеличилось количество разводов. Об этом сообщает РИА Новости.

- Количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны: в Московской области - до 32 622 случаев, Краснодарском крае - до 22 512 случаев, Удмуртии - до 4492 случаев, Карелии - до 2839 случаев и в Чечне - до 1048 случаев, - говорится в сообщении.

В целом по России за 2019 год количество браков увеличилось. Почти 917 тысяч зарегистрированных браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч - на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м.

При этом в брак вступают молодые люди от 25 до 29 лет - 10,2 млн человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего 7,1 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU