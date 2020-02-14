2020-02-14T13:04:15+03:00
Общество

У жителя Удмуртии изъяли «Ауди» за 29 неоплаченных штрафов

Общая сумма долга составила 230 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии судебные приставы изъяли машину «Ауди» у местного жителя, который имеет долг по 29 штрафам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- В отношении должника возбуждено 31 исполнительное производство, из них 29 – неоплаченные штрафы, 2 – налоговые платежи. При составлении акта описи и ареста машины владелец «Ауди» попытался оказать сопротивление судебному приставу-исполнителю, прибытие группы быстрого реагирования успокоило должника, - сообщает пресс-служба.

Машину принудительно эвакуировали на специализированную стоянку, в случае неоплаты долгов она будет передана в Росимущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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