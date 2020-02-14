2020-02-14T14:59:20+03:00
Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ

Это произойдет в рамках Всероссийской акции
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов собирается сдать пробный экзамен в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В 2020 году акция пройдет уже в четвертый раз. Благодаря ей взрослые люди смогут испытать на себе, что такое ЕГЭ, и понять, что в нем нет ничего страшного и непосильного.

Фото: Архив

Фото: Архив

— Акция позволяет родителям познакомиться с правилами ЕГЭ и объяснить их своим детям, — пояснили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

В прошлые годы к сдаче пробного ЕГЭ также присоединялись главы Крыма, Ингушетии, Рязанской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской и Омской областей. В этом году руководитель Удмуртии намерен продолжить добрую традицию, если только не произойдет каких-либо экстренных изменений в его рабочем графике.

Акция пройдет 17 февраля в ижевской гимназии №56. Александр Бречалов сядет за парту вместе с родителями старшеклассников. В честь Года памяти и славы взрослые впервые проверят свои знания по истории. Они напишут специально разработанные сокращенные варианты экзаменационных работ. На выполнение заданий дадут полчаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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