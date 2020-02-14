Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ
Глава Удмуртии Александр Бречалов собирается сдать пробный экзамен в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
В 2020 году акция пройдет уже в четвертый раз. Благодаря ей взрослые люди смогут испытать на себе, что такое ЕГЭ, и понять, что в нем нет ничего страшного и непосильного.
Фото: Архив
— Акция позволяет родителям познакомиться с правилами ЕГЭ и объяснить их своим детям, — пояснили в пресс-службе министерства образования и науки региона.
В прошлые годы к сдаче пробного ЕГЭ также присоединялись главы Крыма, Ингушетии, Рязанской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской и Омской областей. В этом году руководитель Удмуртии намерен продолжить добрую традицию, если только не произойдет каких-либо экстренных изменений в его рабочем графике.
Акция пройдет 17 февраля в ижевской гимназии №56. Александр Бречалов сядет за парту вместе с родителями старшеклассников. В честь Года памяти и славы взрослые впервые проверят свои знания по истории. Они напишут специально разработанные сокращенные варианты экзаменационных работ. На выполнение заданий дадут полчаса.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Оказывается, ижевчане одни из самых романтичных людей. Интерес к подаркам для второй половины в Ижевске по сравнению с январем увеличился в 4 раза.
- Ижевчанин сделал предложение любимой на вершине горы Ай-Петри! «Комсомолка» собрала романтические истории знакомства и предложений жителей города.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»