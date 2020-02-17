Жители Удмуртии стали жертвами мошенника из Краснодара

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:05:36+03:00

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Полицейскими из Удмуртии был задержан житель Краснодара, который обвиняется в серии мошенничеств, в отношении жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 34-летний житель Краснодара звонил потерпевшим, представлялся сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора он убеждал собеседников, что с их банковских карт неизвестные пытаются снять деньги. Чтобы сохранить сбережения им нужно было подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций, - сообщает пресс-служба.

В итоге потерпевшие перевели на неизвестные счета 55 и 117 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU