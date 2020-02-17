2020-02-17T10:00:00+03:00
Происшествия

Водитель из Удмуртии погиб на трассе в Башкортостане

ДТП произошло 16 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/dgilmutdinovФото: instagram.com/dgilmutdinov
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В Башкортостане 16 февраля произошло смертельное ДТП с участием водителя из Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Гильмутдинов Динар.

- На 1254 км автодороги Москва-Уфа 33-летний житель Удмуртии, водитель машины «Фольксваген Гольф» врезался во встречную машину «Мерседес», за рулем которого был 43-летний уфимец, - написал Гильмутдинов Динар.

Фото: instagram.com/dgilmutdinov

Фото: instagram.com/dgilmutdinov

В результате ДТП житель Удмуртии скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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