Водитель из Удмуртии погиб на трассе в Башкортостане
В Башкортостане 16 февраля произошло смертельное ДТП с участием водителя из Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Гильмутдинов Динар.
- На 1254 км автодороги Москва-Уфа 33-летний житель Удмуртии, водитель машины «Фольксваген Гольф» врезался во встречную машину «Мерседес», за рулем которого был 43-летний уфимец, - написал Гильмутдинов Динар.
Фото: instagram.com/dgilmutdinov
В результате ДТП житель Удмуртии скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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