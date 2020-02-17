Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Удмуртии

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:40:35+03:00

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В Удмуртии 14 февраля на 80 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 31-летний мужчина, водитель машины «Лада Веста» вылетел на «встречку», где врезался в машину «Дэу-Матиз», под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажиры «Дэу»: 25-летняя, 20-летняя девушки и 5-летняя и двухмесячные девочки получили травмы, их отвезли в больницу. Пассажиры «Лады-Весты» 25-летняя и годовалая девочка получили травмы. По факту ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU