2020-02-17T17:29:34+03:00
Общество

На начало 2019 года в Удмуртии проживало 694,3 тысячи мужчин

От общей численности населения это 46%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным Удмуртстата на начало 2019 года в Удмуртии проживало 694,3 тысячи мужчин. От общего числа населения – это 46%. В городах живет 443 тысячи человек, а в сельской местности – 251,3 тысячи человек.

Всего в Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1171 женщина.

- Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается в возрастных группах 18-21, 23, 26-27 лет, а затем после 36 лет и с возрастом увеличивается. После 85 лет женщин почти в пять раз больше, чем мужчин, - сообщает пресс-служба Удмуртсата.

При этом более половину мужчин находятся в трудоспособном возрасте (61%) и 16% мужчин старше трудоспособного возраста.

Средний возраст мужчин в регионе – 36 лет. В городах мужское население моложе (35,7 года), чем в сельской местности (37,2 года).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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