Ансамбль «Италмас» из Удмуртии не отменил гастроли в Северную Корею из-за коронавируса
Гастроли ансамбля «Италмас» в Северную Корею отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается на странице Удмуртской Государственной филармонии.
- В начале недели стало известно, что запланированные на апрель гастроли "Государственного ордена Дружбы народов Академического ансамбля песни и танца УР «Италмас» им. А.В. Мамонтова» в КНДР не состоятся. Причина отмены – эпидемия коронавируса, охватившая азиатские страны, - говорится в сообщении.
Артисты планировали выступать в рамках ежегодного международного фестиваля «Апрельская весна», приуроченного ко дню рождения основателя и первого президента Ким Ир Сена.
Напомним, артисты из Китая не приедут на фестиваль циркового искусства в Ижевск.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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