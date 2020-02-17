2020-02-17T15:34:10+03:00
Общество

Ансамбль «Италмас» из Удмуртии не отменил гастроли в Северную Корею из-за коронавируса

Артисты планировали выступать в рамках ежегодного фестиваля «Апрельская весна»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/udmfilФото: vk.com/udmfil
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Гастроли ансамбля «Италмас» в Северную Корею отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается на странице Удмуртской Государственной филармонии.

- В начале недели стало известно, что запланированные на апрель гастроли "Государственного ордена Дружбы народов Академического ансамбля песни и танца УР «Италмас» им. А.В. Мамонтова» в КНДР не состоятся. Причина отмены – эпидемия коронавируса, охватившая азиатские страны, - говорится в сообщении.

Артисты планировали выступать в рамках ежегодного международного фестиваля «Апрельская весна», приуроченного ко дню рождения основателя и первого президента Ким Ир Сена.

Напомним, артисты из Китая не приедут на фестиваль циркового искусства в Ижевск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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