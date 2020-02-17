2020-02-17T18:15:07+03:00
Общество

Правда ли, что в Ижевске откроют новый асфальто-бетонный завод

Вопрос прояснил главный инженер Службы благоустройства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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- Слышала, что в Ижевске планируется открыть асфальто-бетонный завод. Правда ли это и когда его откроют? – спрашивают читатели «Комсомолки».

17 февраля на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов рассказал о новом заводе, о том, где будут вывозить снег в ближайшее время и почему на тротуарах города образуется каша.

Фирдаус Харисов: "На этой неделе в Ижевске запустят новый асфальто-бетонный завод"

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- На сегодняшний день рассматривается вопрос об открытии асфальто-бетонного завода, чтобы смесь готовили в больших объемах и тогда подрядчики смогут увеличить объем работ по устранению аварийных участках, - отметил Фирдаус Мударисович.

Что рассказал еще рассказал главный инженер Службы благоустройства можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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