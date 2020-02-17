В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление ветра

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:19:49+03:00

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В Удмуртии в ближайшие сутки ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- С 17 февраля на 18 Февраля 2020 года местами по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 м/с, метель, местами гололед, на дорогах снежный накат, - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, вести машину с осторожностью. Автовладельцам - выбирать места парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU