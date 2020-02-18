2020-02-18T06:02:18+03:00
Общество

Трассы «Ижевск - Воткинск» и «Ижевск - Ува» могут расширить

Такую возможность прорабатывают власти
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Власти Удмуртии прорабатывают возможность расширения трасс «Ижевск - Воткинск» и «Ижевск - Ува». Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Например, давно назрела такая проблема, как расширение дороги «Ижевск - Воткинск» или реконструкция и также расширение дороги «Ижевск – Ува». Это большой трафик, это два наших достаточно сильных экономических центра, где развивается экономика, появляются новые проекты, - сказал Бречалов. - Двухполосное движение, конечно же, является сдерживающим фактором с точки зрения инвестиций, развития экономики этих территорий. Мы будем готовить проекты под наши региональные дороги, и это как нельзя кстати, поскольку президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что вот на такие инфраструктурные проекты будет финансовая поддержка из центра.

Глава республики также отметил, что есть в планах и работы по федеральным трассам, но подробности будут после того, как будут подписаны соответствующие соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Трассы «Ижевск - Воткинск» и «Ижевск - Ува» могут расширить
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