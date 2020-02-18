МЧС Удмуртии: пик паводка придется на 20-29 апреля
Пик паводка придется в Удмуртии на 20-29 апреля. Об этом сообщил начальник регионального МЧС Петр Фомин. По его словам, пока гидрологическая обстановка остается в норме, однако в случае резкого потепления ситуация может измениться в худшую сторону.
– У нас есть старожилы. Например, Владимир Своекошин (экс-гендиректор института «Удмуртгипроводхоз». – Прим. ред.) говорит, что может быть как в 1979 году, который характеризовался сильнейшим паводком за всю историю Удмуртии. Все пруды переполнились, особенно Ижевский пруд – он переполнился и было рукотворное затопление. Если бы его не произвели, то плотину бы снесло и были бы сложнее последствия, – заявил он.
Отметим, что по прогнозам спасателей, в зоны подтопления попадают 1 778 домов в 24 населенных пунктах, 10 объектов экономики, 21 автомобильный и 7 железнодорожных мостов, 25 участков автомобильных (13,88 км) и 16 участков железнодорожных (3,8 км) дорог.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Трассы «Ижевск - Воткинск» и «Ижевск - Ува» могут расширить
Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»