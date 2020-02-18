Продажу зажигалок несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:06:43+03:00

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Депутаты партии «Единая Россия» готовят законопроект, направленный на борьбу с токсикоманией, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Законопроект разработан в целях ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров, которые могут быть использованы для токсикомании. При этом необходимости в этих товарах детям вообще нет, - прокомментировал депутат фракции «Единая Россия» Александр Прозоров.

Законодательное ограничение, являясь превентивной мерой, должно обеспечить сохранение здоровья и жизни несовершеннолетних, в чьих руках бытовая продукция становится смертоносной. Учитывая распространение токсикомании среди малолетних 9- 14 лет, а также отсутствие объективных причин для приобретения ими газосодержащей продукции, представляется обоснованным полный запрет на приобретение ими таких товаров. В отношении несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет возможно установление ограничение свободной продажи, например, необходимость подтверждение согласия родителей, законных представителей на покупку.

КСТАТИ!

За последние два года в России зафиксирован рост смертей от отравления бытовым газом, газом от зажигалок: в 2016 году – 65, в 2017 году – 142, в 2018 году – 154.

За последние три года в нашей республике зарегистрировано 5 смертей несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет в результате вдыхания газа для зажигалок. В 2019 году - умер один несовершеннолетний.

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ИСТОЧНИК KP.RU