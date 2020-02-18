Жительницу Удмуртии завалило сошедшим с крыши снегом

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:46:28+03:00

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С начала месяца в Удмуртии произошло два происшествия, вызванных сходом снега с крыш зданий. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

Так, 4 февраля снег упал на хозяйку дома в деревне Верх-Уни Юкаменского района. Женщина погибла.

В этот же день ЧП произошло и в Ижевске: там пострадал мужчина, на которого снег сошел с крыши ресторана «Отдых» на ул. Советской.

Петр Фомин призвал глав муниципалитетов внимательнее относиться к предупреждениям ведомства о возможном сходе снега и падении сосулек.

ГУ МЧС по республике рекомендует по возможности близко не подходить к стенам зданий. При входе в здание обращать внимание на скопление снега на крыше и обходить места возможных обрушений. Если во время движения слышен подозрительный шум – нельзя останавливаться и поднимать голову. Нужно прижаться к стене. Также не рекомендуется оставлять машины вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависает снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU