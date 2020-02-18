2020-02-18T10:02:10+03:00
Общество

Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске начнут разбирать

Демонтаж начнется 18 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске 18 февраля начнется демонтаж ледового городка на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В связи с прогнозируемым потеплением ледовый городок на Центральной площади будет демонтирован. Работы начнутся утром 18 февраля с верхней площадки, где располагается входная группа. 19 февраля демонтаж продолжится на нижней площадке, - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют быть внимательнее при посещении площади, так как ледовые фигуры при сильном ветре могут быть небезопасными.

Напомним, 28 декабря 2019 года состоялось открытие главной елки Ижевска и ледового городка! Проходите по ссылке и смотрите подборку самых красочных фото!

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- Из-за плюсовой температуры ледовый городок уже закрывали (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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