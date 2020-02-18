Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске начнут разбирать
В Ижевске 18 февраля начнется демонтаж ледового городка на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- В связи с прогнозируемым потеплением ледовый городок на Центральной площади будет демонтирован. Работы начнутся утром 18 февраля с верхней площадки, где располагается входная группа. 19 февраля демонтаж продолжится на нижней площадке, - говорится в сообщении.
Горожанам рекомендуют быть внимательнее при посещении площади, так как ледовые фигуры при сильном ветре могут быть небезопасными.
Напомним, 28 декабря 2019 года состоялось открытие главной елки Ижевска и ледового городка! Проходите по ссылке и смотрите подборку самых красочных фото!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Из-за плюсовой температуры ледовый городок уже закрывали (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»