«Хочу открыть учебники и повторить некоторые события»: глава Удмуртии попробовал сдать ЕГЭ по истории

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:59:35+03:00

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Глава Удмуртии принял участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Проект не только позволяет прочувствовать родителям состояние детей, это, в первую очередь, интеллектуальное развитие. У меня сейчас побудительный мотив прийти и открыть по некоторым историческим событиям учебники и снова всё прочитать. К сожалению, у некоторых наших партнеров есть огромное желание переписать исторические события. Поэтому такие проекты - это не только знание школьного предмета, это напоминание о жизни страны, подвигах людей, радостях и лишениях. И чем больше мы об этом знаем - тем меньше можем совершить ошибок сейчас, - отметил глава региона.

Экзамен проходил в гимназии №56, специально для этого были разработаны сокращенные варианты работ. Взрослым дали всего 30 минут на выполнение заданий. Результаты будут известны 19 февраля.

- Откликнулись многие родители, активность высокая. Акция дает возможность прочувствовать, что страшного в едином государственном экзамене нет, к нему можно подготовиться и успешно сдать, - отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

При этом глава Удмуртии и родители проходили всю процедуру сдачи ЕГЭ - в пункт сдачи экзамена можно было принести только паспорт, черную гелевую ручку, питьевую воду. Каждый участник прошел сканирование металлоискателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU