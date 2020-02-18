В ДТП с фурой погибли двое жителей Удмуртии

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:47:31+03:00

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В Удмуртии на 124 километре автодороги федерального значения «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 49-летний мужчина, водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом, не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там он врезался в легковушку ГАЗ под управлением 31-летнего мужчины с последующим столкновением со встречной машиной «Лада-Гранта», за рулем которой был 38-летний мужчина, - сообщает пресс-служба.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» - 60-летняя женщина скончались, еще один пассажир – 30-летняя девушка получила травмы, ее отвезли в больницу. При этом только выжившая девушка была пристегнута ремнем безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU