Снег начнут вывозить из частного сектора Ижевска перед паводком
В Ижевске в преддверии паводка будут вывозить снег из частного сектора в района «Болота» и в Ленинском районе. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+, 107.6 FM) заявил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов.
— В рамках противопаводковых мероприятий предусмотрен вывоз снега в подтопляемых зонах. Снежные массы в любом случае вывозятся из частного сектора. Там находятся детские сады, школы, зоны пешеходных переходов, треугольники видимости, которые надо расчищать, — отметил специалист.
Работы в основном проводят ночью. Фирдаус Харисов добавил, что около пешеходных переходов и треугольников видимости (перекрестков) в принципе не должны лежать сугробы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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