Двое молодых людей из Удмуртии, угрожая убийством, изнасиловали девушку
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в разбойном нападении на жительницу Глазова и совершении в отношении нее сексуального насилия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 15 февраля 19-летний и 20-летний молодые люди познакомились с девушкой в кафе. Обманным путем заманили ее в баню, где приставив к горлу нож, стали требовать деньги. После этого один из обвиняемых изнасиловал девушку, а второй, угрожая убийством, потребовал сообщить пин-код банковской карты. Далее он перевел себе на счет 26 тысяч рублей, после чего молодые люди скрылись с места преступления, - сообщает пресс-служба.
Полицейские в кротчайшие сроки установили и задержали злоумышленников. На данный момент они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Что появится на месте детского лагеря «Волна» под Ижевском.
- Помните, мы рассказывали про девочку, которая получила травму на тротуаре? Так вот, мы узнали, почистили ли этот участок.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»