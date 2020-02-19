2020-02-19T06:10:26+03:00
Происшествия

Двое молодых людей из Удмуртии, угрожая убийством, изнасиловали девушку

Также они похитили у нее деньги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в разбойном нападении на жительницу Глазова и совершении в отношении нее сексуального насилия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 15 февраля 19-летний и 20-летний молодые люди познакомились с девушкой в кафе. Обманным путем заманили ее в баню, где приставив к горлу нож, стали требовать деньги. После этого один из обвиняемых изнасиловал девушку, а второй, угрожая убийством, потребовал сообщить пин-код банковской карты. Далее он перевел себе на счет 26 тысяч рублей, после чего молодые люди скрылись с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Полицейские в кротчайшие сроки установили и задержали злоумышленников. На данный момент они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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