Ижевский тротуар, на котором получила травму девочка-подросток, почистили
Пресс-служба администрации Ижевска прокомментировала ситуацию с тротуаром на улице Сакко и Ванцетти, где 10 февраля травмировалась школьница. Там подтвердили, что дорога является муниципальной и следить за ней должен город.
— Дорогу чистили неоднократно в этом году. С 13 февраля проводятся работы, вывоз снега и расчистка покрытий, — заявили в пресс-службе.
В выходные участок полностью почистили. Однако Служба технического надзора уже выявляла нарушения по тротуару на ул. Сакко и Ванцетти. За январь по дороге выдали четыре предписания о ненадлежащем состоянии, и еще столько же за февраль.
Ранее мы рассказывали, как Ижевск чистят от снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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