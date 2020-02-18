2020-02-18T16:39:00+03:00
Общество

Ижевский тротуар, на котором получила травму девочка-подросток, почистили

Это сделали в выходные
Анастасия Захарова
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Фото: предоставлено героемФото: предоставлено героем
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Пресс-служба администрации Ижевска прокомментировала ситуацию с тротуаром на улице Сакко и Ванцетти, где 10 февраля травмировалась школьница. Там подтвердили, что дорога является муниципальной и следить за ней должен город.

— Дорогу чистили неоднократно в этом году. С 13 февраля проводятся работы, вывоз снега и расчистка покрытий, — заявили в пресс-службе.

В выходные участок полностью почистили. Однако Служба технического надзора уже выявляла нарушения по тротуару на ул. Сакко и Ванцетти. За январь по дороге выдали четыре предписания о ненадлежащем состоянии, и еще столько же за февраль.

Ранее мы рассказывали, как Ижевск чистят от снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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