2020-02-19T07:06:41+03:00
Общество

Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей

Эфир продлится до 09:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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19 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) традиционная программа «Утро с Главой Удмуртии».

Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей, а также рассказывает о текущей обстановке в республике и предстоящих задачах.

Вопросы можно задать по телефону 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях в группе «Комсомольская правда».

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Утро с Главой Удмуртии 19.02.20.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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