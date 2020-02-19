Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
19 февраля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) традиционная программа «Утро с Главой Удмуртии».
Александр Бречалов отвечает на вопросы жителей, а также рассказывает о текущей обстановке в республике и предстоящих задачах.
Вопросы можно задать по телефону 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях в группе «Комсомольская правда».
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Утро с Главой Удмуртии 19.02.20.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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