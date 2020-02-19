В ближайшие три года в Удмуртии начнут ремонтировать мосты

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:06:20+03:00

Всего в республике 364 моста, из которых 118 нуждается в капремонте или реконструкции

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В Удмуртии с 2021 по 2023 год начнут ремонтировать мосты в рамках нового регионального проекта в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- В 2020 году будет проведено обследование 10 мостов - мост через р. Акшабариха на дороге Сарапул-Воткинск, мост через р. Вожойка на трассе Ижевск-Воткинск, мост через р. Чегандинка на дороге Каракулино - Красный Бор и другие. После обследования будут планироваться работы реконструкции, - говорится в сообщении.

Также в 2020 году разработают проектно-сметную документацию на семь мостов, включая 2 объекта реконструкции и 3 объекта ремонта. Среди них путепровод на автодороге Каменное-р. Иж - Можгинский тракт, мост через реку Юнда на автодороге Игра-Глазов, аварийный закрытый мост через р. Тумка на автодороге Пудем-Казаково и другие.

Всего в Удмуртии 364 моста, 118 из которых нуждается в капремонте или реконструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU