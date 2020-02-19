2020-02-19T11:52:02+03:00
Общество

Неравнодушные ижевчане сняли квартиру для бездомной пенсионерки, а владельцы помещения не пустили ее

Они объяснили это тем, что женщина в преклонном возрасте =
Дарья ПОРСЕВАЛюдмила Куликова
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Фото: АНО "Доброе сердце"Фото: АНО "Доброе сердце"
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В Ижевске бездомной пенсионерке отказали в аренде квартиры из-за возраста. Квартиру ей пытались снять неравнодушные ижевчане. Журналист «Комсомолки» узнал, по какой причине пенсионерка оказалась на улице и почему ее не пустили на съемное жилье.

По словам гендиректора АНО «Доброе сердце» Алексея Артемьева, женщина осталась без крыши над головой из-за мошенников. Она больше месяца жила на улице, при этом от женщины отвернулся сын.

— Она стеснялась просить о помощи и всегда рассказывала о жизни лучше, чем было на самом деле. Когда я сказал ей о том, что для нее сняли квартиру и будут привозить продукты, бабушка удивилась и смутилась одновременно, — рассказал Алексей Артемьев.

Но не все оказалось так радужно – арендодатели не запретили заселяться пенсионерке.

- Они объяснили отказ возрастом бабушки — ей 71 год. Хозяева квартиры считают, что Нина Петровна может что-то пролить, повредить и т.п., оставить газ. К тому же заломили цену в два раза выше изначальной, — говорит генеральный директор АНО «Доброе сердце».

Сейчас для пенсионерки ищут дополнительные деньги и другую жилплощадь.

Если вы хотите помочь Нине Петровне, то можете написать сюда, или позвонить по номеру 89128502707.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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