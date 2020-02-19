Двух человек задержали на улице Авангардной в Ижевске за хранение наркотиков

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:11:13+03:00

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14 февраля на улице Авангардной в Ижевске с разницей в 50 минут за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта задержали девушку и мужчину. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Удмуртии Ильдар Салимуллин.

— В 12:30 задержан молодой человек, 21 год. При себе у него было 0,56 грамма наркотика. Около 13:20 задержали девушку 33-х лет. Изъяли аналогичное синтетическое вещество массой полграмма. Закладку обнаружили у близлежащих домов, — рассказал он.

Сейчас по обоим случаям возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса России (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Девушка и мужчина находятся под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU