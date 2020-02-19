2020-02-19T14:35:03+03:00
Общество

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

Водителей будут проверять 21 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 21 февраля инспекторы ДПС проведут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- В этот день пройдут рейды, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. С начала 2020 года только в Ижевске полицейскими выявлено и исключено из процесса дорожного движения более 200 водителей, управлявших машинами в нетрезвом виде, - сообщает ведомство.

Кстати, за 2019 год в Ижевске выявлено почти 2900 пьяных водителей, из них более 200 не имели прав управления и почти 850 отказались от прохождения медосвидетельствования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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