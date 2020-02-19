2020-02-19T15:35:06+03:00
Спорт

Сенсационное заявление тренера Алины Загитовой: «Я исключала ее из нашей группы»

Фильм об Алине Загитовой показали на японском телевидении
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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Тренер Олимпийской чемпионки Алины Загитовой заявила в интервью японскому телеканалу, что был такой момент, когда фигуристка не была участницей ее группы. В какой-то момент Алина расслабилась, и тренер на время исключила ее из своих учениц. Фильм о жизни Загитовой вышел 16 февраля.

- Был такой период, когда Алина, попав в мою команду, видимо, начала думать: «Рано или поздно, я когда-нибудь стану звездой. Можно и успокоиться». Она много времени стала уделять быту и обычной жизни. Судя по всему, действительно успокоилась. В такие периоды спортсмен перестает воспитывать в себе все самое лучшее, перестает бросать себе смелые вызовы. И если она не поймет предупреждений тренера, то настанет день, когда ей скажут: «До свидания», - сказала Этери Тутберидзе.

Напомним, Алина Загитова попала в группу Тутберидзе примерно в 12 лет.

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Тренер Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в эксклюзивном интервью .

ИСТОЧНИК KP.RU

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