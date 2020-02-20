Врач-инфекционист из Удмуртии не ответит за смерть ребенка

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:27:41+03:00

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В Ижевске рассмотрели уголовное дело в отношении врача-инфекциониста. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности ребенку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По версии следствия, 6 января 2018 года врач оказывал медпомощь ребенку в приемном отделении больницы. При этом она не применила специальные знания и навыки в области медицины, не использовала имеющееся в больнице диагностическое оборудование, не провела динамику развития заболевания и состояния пациента лечебно-диагностических мероприятий, не осуществила госпитализацию, рекомендовав родителям больного амбулаторное лечение на дому. В итоге она не смогла вовремя поставить диагноз, - сообщает пресс-служба.

Ребенок скончался в больнице на следующий день от осложнения заболевания. Эксперты подтвердили виновность врача.

Учитывая, что со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло более 2 лет и согласие подсудимой на прекращение дела по нереабилитирующему основанию, подсудимая освобождена от уголовной ответственности за давностью.

Вопрос о законности постановления суда будет решен после его получения государственным обвинителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU