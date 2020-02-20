На улице Буммашевской в Ижевске провалился асфальт

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:57:45+03:00

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В Ижевске на улице Буммашевская провалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Участок огорожен, восстановительные работы начнутся в ближайшее время, - говорится в сообщении.

Напомним, это не первый провал за последние полгода. На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт.

Еще на улице Советской провалился асфальт. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU