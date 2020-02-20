На улице Буммашевской в Ижевске провалился асфальт
В Ижевске на улице Буммашевская провалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Участок огорожен, восстановительные работы начнутся в ближайшее время, - говорится в сообщении.
Напомним, это не первый провал за последние полгода. На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт.
Еще на улице Советской провалился асфальт. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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