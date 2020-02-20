У ижевчанина за долги забрали «Лексус»
В Ижевске местный житель не оплачивал налоги и игнорировал напоминания от судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Так, мужчина задолжал 113 тысяч рублей. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выяснил, что должник является собственником машины «Лексус». На автомобиль наложен арест, его эвакуировали на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.
Только изъятие транспорта подвигло мужчину оплатить долги. Мужчина за три дня оплатил все задолженности, кроме того оплатил исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, а также услуги эвакуатора.
Однако с мужчиной это не первый раз. В течение нескольких лет он находит время для оплаты налоговых платежей только после их поступления в службу судебных приставов и применении в отношении него мер принудительного взыскания.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Врач-инфекционист не ответит за причинение смерти по неосторожности. В чем причина.
- Водители! Будьте внимательны! На улице Буммашевской провалился асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»