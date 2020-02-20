2020-02-20T09:56:22+03:00
Общество

У ижевчанина за долги забрали «Лексус»

Он не оплачивал налоги и игнорировал напоминания от судебных приставов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске местный житель не оплачивал налоги и игнорировал напоминания от судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Так, мужчина задолжал 113 тысяч рублей. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выяснил, что должник является собственником машины «Лексус». На автомобиль наложен арест, его эвакуировали на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.

Только изъятие транспорта подвигло мужчину оплатить долги. Мужчина за три дня оплатил все задолженности, кроме того оплатил исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, а также услуги эвакуатора.

Однако с мужчиной это не первый раз. В течение нескольких лет он находит время для оплаты налоговых платежей только после их поступления в службу судебных приставов и применении в отношении него мер принудительного взыскания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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