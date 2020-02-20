2020-02-20T10:22:31+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии напал на полицейских с ножом

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 24-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, молодой человек был в розыске и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 27 января полицейские приехали к нему домой и предъявили постановление суда о розыске и аресте. На что подозреваемый высказал недовольство и отказался выполнять требования полицейских. После этого он схватил нож и угрожал убийством, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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