На месте провала на улице Буммашевская в Ижевске специалисты завершили восстановительные работы
В Ижевске 20 февраля утром в районе школы №72 по улице Буммашевская провалился асфальт. На месте работали специалисты ООО «УКС».
- Специалисты УКС оперативно приняли меры по ограждению поврежденного участка проезжей части и обследованию теплотрассы, пролегающей под дорогой. Выяснилось, что трубопроводы и строительные конструкции не повреждены. Участок был благоустроен, - сообщает пресс-служба.
Асфальт на месте провала положат в весенне-летний сезон в целях соблюдения технологии и качества работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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