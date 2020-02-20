На месте провала на улице Буммашевская в Ижевске специалисты завершили восстановительные работы

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:47:25+03:00

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В Ижевске 20 февраля утром в районе школы №72 по улице Буммашевская провалился асфальт. На месте работали специалисты ООО «УКС».

- Специалисты УКС оперативно приняли меры по ограждению поврежденного участка проезжей части и обследованию теплотрассы, пролегающей под дорогой. Выяснилось, что трубопроводы и строительные конструкции не повреждены. Участок был благоустроен, - сообщает пресс-служба.

Асфальт на месте провала положат в весенне-летний сезон в целях соблюдения технологии и качества работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU