Женщину из Удмуртии осудили за убийство сына

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии вынесли приговор 58-летней местной жительнице. Она обвинялась в убийстве 32-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в июне 2019 года женщина и ее сын выпивали. В ходе попойки между ними произошел конфликт. Женщина взяла нож и несколько раз ударила сына. После этого она выкинула нож в кусты и пошла в кафе, где сообщила официантам, что убила сына и попросила вызвать скорую помощь, - сообщает пресс-служба.

Мужчина в результате полученных ранений скончался. В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы. Осужденная полностью признала вину в совершенном преступлении. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Родственников красноармейца и уроженца Удмуртии ищут поисковики из Москвы.

- Кто стал новым ректором ижевской медакадемии?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU