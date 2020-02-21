2020-02-21T10:20:40+03:00
Происшествия

Женщину из Удмуртии осудили за убийство сына

Между ними произошел конфликт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 58-летней местной жительнице. Она обвинялась в убийстве 32-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в июне 2019 года женщина и ее сын выпивали. В ходе попойки между ними произошел конфликт. Женщина взяла нож и несколько раз ударила сына. После этого она выкинула нож в кусты и пошла в кафе, где сообщила официантам, что убила сына и попросила вызвать скорую помощь, - сообщает пресс-служба.

Мужчина в результате полученных ранений скончался. В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы. Осужденная полностью признала вину в совершенном преступлении. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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