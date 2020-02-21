21 Февр. 2020 2020-02-21T06:55:38+03:00

Предыдущий ректор покинул пост в 2018 году

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Нового ректора выбрали в Ижевской государственной медакадемии. Им стал профессор, доктор медицинских наук, проректор по научной работе Алексей Шкляев. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия».

Ранее Алексей Шкляев был исполняющим обязанности ректора. Предыдущий руководитель Николай Стрелков покинул свой пост в 2018 году.

Помимо Алексей Шкляева на пост нового ректора претендовали три человека - заведующий кафедрой судебной медицины Вавилов Алексей, заведующий кафедрой поликлинической терапии Дударев Михаил.

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ИСТОЧНИК KP.RU