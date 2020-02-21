Родственников красноармейца, уроженца Удмуртии, ищут поисковики из Москвы

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:25:15+03:00

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Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных уроженца Удмуртии красноармейца Михаила Константиновича Игнатьева. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Рядовой Михаил Игнатьев был призван 2 октября 1941 года Кезским РВК Удмуртской АССР. Служил в 1316-м стрелковом полку 17-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного фронта. Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года московским поисковым отрядом «Обелиск» во время проведения «Вахты Памяти» на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Перезахоронены останки 6 мая 2017 года в братской могиле с. Васильевское Темкинского района Смоленской области, - сообщает пресс-служба.

Родственников ищут, чтобы передать им именную папку по бойцу и адрес современного места захоронения. Обращаться можно к волонтеру московского поискового отряда «Обелиск» Розе Фаттаховой, телефон 89030897579, электронная почта roza-fattahova@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU