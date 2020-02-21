Более 60% опрошенных жителей Удмуртии считают карьеру военнослужащего привлекательной

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:04:07+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества служба исследований HeadHunter* провела опрос среди жителей Удмуртии, чтобы выяснить, как они относятся к карьере военнослужащего.

Опрос показал, что 63% опрошенных считают карьеру военнослужащего привлекательной. А 35% имеют противоположное мнение, в основном это представители сферы искусства и масс-медиа, а также ИT-сферы.

Преимуществами военнослужащего жители Удмуртии считают льготы, ранний выход на пенсию, стабильное трудоустройство, зарплата, значимость профессии, социальный статус, гарантированный карьерный рост.

А вот недостатками считают : опасность для жизни, частые переезды и ограничения в зарубежных поездках.

*ХедХантер

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ИСТОЧНИК KP.RU