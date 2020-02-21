2020-02-21T17:03:31+03:00
Происшествия

30-летнего ижевчанина обвиняют в распространении и производстве наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего ижевчанина, который обвиняется в производстве и распространении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что с апреля по октябрь 2019 года мужчина покупал в интернете наркотики, которые расфасовывал на более мелкие партии и продавал бесконтактным способом. Также он купил оборудование для изготовления наркотиков, после чего оборудовал «лабораторию» на садовом участке, - сообщает пресс-служба.

В начале октября обвиняемый арендовал гараж на улице Союзная, куда перевез лабораторию. Противоправная деятельность ижевчанина была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии.

Полицейские обнаружили два тайника с наркотическим средством. В ходе проведенных обысков в квартире и гараже обвиняемого оперативниками также обнаружены и изъяты наркотики, приготовленные для дальнейшего распространения, а также оборудование, используемое для изготовления наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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