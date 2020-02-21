Инспекторы ДПС из Удмуртии помогли девушке-водителю, у которой сломалась машина
В Удмуртии инспекторы ДПС помогли жительнице Воткинска, у которой сломалась машина. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- Ранним утром во время патрулирования экипаж ДПС заметил стоящую машину на трассе. Инспекторы остановились и девушка пояснила, что у нее сломалась машина – сел аккумулятор. Сотрудники посадили девушку в патрульную машину и попытались устранить поломку, но потребовался ремонт, - сообщает ведомство.
Дождавшись эвакуатора, полицейские продолжили выполнять служебное задание.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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