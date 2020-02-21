2020-02-21T14:37:49+03:00
Общество

Мужчина упал из окна 8-го этажа в Ижевске

На место выезжали спасатели столицы Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба ИжевскаФото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска
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21 февраля около 12:00 из окна восьмого этажа дома по улице Автозаводская 18 выпал 30-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска.

- Мужчина упал на крышу пристроенного магазина. Спасатели совместно с пожарными спустили пострадавшего на землю и передали бригаде скорой помощи, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска

Со слов медиков мужчина получил телесные повреждения (перелом таза, черепно-мозговая травма, закрытая травмы живота), его отвезли в 1 РКБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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