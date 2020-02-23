Зоопарк Удмуртии опубликовал расписание работы на праздничные дни

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:18:27+03:00

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Зоопарк Удмуртии опубликовал расписание на праздничные дни. Об изменениях сообщает пресс-служба зверинца на своей странице «ВКонтакте».

Сообщается, что в выходные и праздничные дни – 22,23 и 24 февраля зоопарк работает в обычном режиме с 9:00 до 17:00, а кассы заканчивают работу за час до закрытия.

Ради удобства посетителей зоопарк перенес санитарные дни в некоторых эскпозициях. Например, санитарный день на экспозиции «Мир экзотики» переносится с понедельника 24 февраля на 25 февраля. Точно также санитарный день в вольере моржей и морских котиков переносится с 24 февраля на 25 февраля.

Остальные экспозиции работают без изменения в расписании.

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ИСТОЧНИК KP.RU