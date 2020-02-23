2020-02-23T10:54:33+03:00
Общество

Четверо спортсменов из Удмуртии отправятся в Лас-Вегас на соревнования по следж-хоккею

Международные соревнования состоятся в мае
Людмила Куликова
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Фото: Группа "Хоккей для особенных детей" "ВКонтакте"Фото: Группа "Хоккей для особенных детей" "ВКонтакте"
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Четыре спортсмена из Удмуртии включены в молодежную сборную по следж-хоккею. Это следж-хоккеисты Игорь Козин, Артем Николаев, Михаила Пушин, а также Алексей Федоров. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Удмуртия» следж-хоккей».

В молодежную сборную по следж-хоккею входят спортсмены от 14 до 20 лет. По сообщениям сайта детской следж-хоккейной лиги, спортсмены будут показывать мастерство на международных соревнованиях. Ближайшие старты пройдут 11-17 мая в Лас-Вегасе. Главным тренером молодежной лиги станет Андрей Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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