Четверо спортсменов из Удмуртии отправятся в Лас-Вегас на соревнования по следж-хоккею
Четыре спортсмена из Удмуртии включены в молодежную сборную по следж-хоккею. Это следж-хоккеисты Игорь Козин, Артем Николаев, Михаила Пушин, а также Алексей Федоров. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Удмуртия» следж-хоккей».
В молодежную сборную по следж-хоккею входят спортсмены от 14 до 20 лет. По сообщениям сайта детской следж-хоккейной лиги, спортсмены будут показывать мастерство на международных соревнованиях. Ближайшие старты пройдут 11-17 мая в Лас-Вегасе. Главным тренером молодежной лиги станет Андрей Иванов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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