2020-02-23T18:19:09+03:00
Общество

Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается сильный ветер

Порывы достигнут 15-17 м/с
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С 19:00 23 февраля до 7:00 24 февраля в Удмуртии ожидается усиление южного ветра. Как сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Дорогие водители! Просим вас соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать место для парковки машины (есть вероятность падения дерева). В домах рекомендуем закрыть все окна и форточки.

Также возможны обрывы проводов, в этом случае необходимо позвонить по номеру 112.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества

Зоопарк Удмуртии опубликовал расписание работы на праздничные дни

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обвиняемый в получении взяток чиновник из Удмуртии остался без должности
Первые лица Удмуртии поделились архивными фото ко Дню защитника отечества
23 февраля на улицы Ижевска вышли 65 единиц спецтехники
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается сильный ветер
Больше месяца в Санкт-Петербурге ищут пропавшего молодого человека из Ижевска
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества
Четверо спортсменов из Удмуртии отправятся в Лас-Вегас на соревнования по следж-хоккею
В сквере Победы в Ижевске состоялось торжественное возложение цветов
Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вновь приступил к работе
Зоопарк Удмуртии опубликовал расписание работы на праздничные дни
23 несанкционированные свалки выявили в Удмуртии за прошлый год
Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по пешеходным дорожкам
Частный перевозчик из Ижевска: «Введение льгот – это просто человеческое понимание»
Вандалы разрушили в Удмуртии стелу «Я люблю Можгу»