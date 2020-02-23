Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается сильный ветер

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:19:09+03:00

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С 19:00 23 февраля до 7:00 24 февраля в Удмуртии ожидается усиление южного ветра. Как сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Дорогие водители! Просим вас соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать место для парковки машины (есть вероятность падения дерева). В домах рекомендуем закрыть все окна и форточки.

Также возможны обрывы проводов, в этом случае необходимо позвонить по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU