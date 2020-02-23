Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается сильный ветер
С 19:00 23 февраля до 7:00 24 февраля в Удмуртии ожидается усиление южного ветра. Как сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, порывы ветра достигнут 15-17 м/с.
Дорогие водители! Просим вас соблюдать скоростной режим и внимательно выбирать место для парковки машины (есть вероятность падения дерева). В домах рекомендуем закрыть все окна и форточки.
Также возможны обрывы проводов, в этом случае необходимо позвонить по номеру 112.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества
Зоопарк Удмуртии опубликовал расписание работы на праздничные дни
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»