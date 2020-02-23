Обвиняемый в получении взяток чиновник из Удмуртии остался без должности

23 Февр. 2020 2020-02-23T19:15:48+03:00

Его сняли с поста по причине прекращения допуска к гостайне

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Своей должности лишился Андрей Левицкий, который ранее занимал пост начальника службы гражданской защиты Удмуртии. Об этом сообщает «Коммерсант - Удмуртия» со ссылкой на региональный кабинет министров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Ярослав Семенов. В документе сообщается, что Левицкий отстранен от должности «в связи с прекращением допуска к государственной тайне».

Напомним, Андрей Левицкий был задержан в прошлом году, ему предъявлено обвинение в получении взятки. Временно исполняющим обязанности начальника службы гражданской защиты стал Станислав Губкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU