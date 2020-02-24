2020-02-24T11:39:18+03:00
Спорт

Лыжница из Удмуртии заняла призовое место на соревнованиях в рамках Кубка Восточной Европы

Соревнования прошли 23 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
Изменить размер текста:

В Красногорске 23 февраля прошли соревнования в рамках Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева заняла второе место. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- Спортсмены выявляли быстрейших в индивидуальном спринте свободным стилем. В женской гонке серебро завоевала удмуртская лыжница Лилия Васильева. Победу одержала спортсменка из Новосибирской области. Призовую тройку замкнула лыжница из Республики Коми - Сахалинская область. Еще одна представительница Удмуртии – Дина Некрасова – пятая, - сообщает портал.

Ранее Лилия Васильева на Кубке Восточной Европы в Сыктывкаре была третьей в спринте классическим стилем.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Фестиваль «Русские блинчики», сжигание чучела и «40-градусные забеги»: как отметить Масленицу в Ижевске.

- Ничего себе! Двое полицейских из Удмуртии пытались скрыть преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе Удмуртии погибло двое взрослых и двое детей
На территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске проведут субботники
День защитника Отечества отметили в Ижевске
Лыжница из Удмуртии заняла призовое место на соревнованиях в рамках Кубка Восточной Европы
Двое полицейских из Удмуртии пытались скрыть преступление
Первенство ПФО по рукопашному бою состоялось в Ижевске
Обвиняемый в получении взяток чиновник из Удмуртии остался без должности
Первые лица Удмуртии поделились архивными фото ко Дню защитника отечества
23 февраля на улицы Ижевска вышли 65 единиц спецтехники
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается сильный ветер
Больше месяца в Санкт-Петербурге ищут пропавшего молодого человека из Ижевска
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова опубликовала поздравление ко Дню защитника отечества
Четверо спортсменов из Удмуртии отправятся в Лас-Вегас на соревнования по следж-хоккею
В сквере Победы в Ижевске состоялось торжественное возложение цветов
Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вновь приступил к работе
Зоопарк Удмуртии опубликовал расписание работы на праздничные дни
23 несанкционированные свалки выявили в Удмуртии за прошлый год
Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по пешеходным дорожкам
Частный перевозчик из Ижевска: «Введение льгот – это просто человеческое понимание»
Вандалы разрушили в Удмуртии стелу «Я люблю Можгу»