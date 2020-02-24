Лыжница из Удмуртии заняла призовое место на соревнованиях в рамках Кубка Восточной Европы
В Красногорске 23 февраля прошли соревнования в рамках Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева заняла второе место. Об этом сообщает портал sportur.ru.
- Спортсмены выявляли быстрейших в индивидуальном спринте свободным стилем. В женской гонке серебро завоевала удмуртская лыжница Лилия Васильева. Победу одержала спортсменка из Новосибирской области. Призовую тройку замкнула лыжница из Республики Коми - Сахалинская область. Еще одна представительница Удмуртии – Дина Некрасова – пятая, - сообщает портал.
Ранее Лилия Васильева на Кубке Восточной Европы в Сыктывкаре была третьей в спринте классическим стилем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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