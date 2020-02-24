День защитника Отечества отметили в Ижевске
В Ижевске отметили День защитника Отечества. Мероприятия начались с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой Славы. Все участники почтили память погибших при исполнении служебного и гражданского долга.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в Сквере у Вечного огня состоялся праздник «Памяти прадедов будем достойны». В рамках которого желающие могли пройти полосу препятствий и попасть в клуб молодого бойца. Также гости могли проверить свои навыки в метании ножей и стрельбе из лука.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Еще были организованы мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и прием граждан на военную службу, и службу по контракту.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
На сцене прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов, солистов, воспитанников кадетских классов.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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