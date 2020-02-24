2020-02-24T13:28:21+03:00
Общество

День защитника Отечества отметили в Ижевске

Рассказываем, как прошло мероприятие
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске отметили День защитника Отечества. Мероприятия начались с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой Славы. Все участники почтили память погибших при исполнении служебного и гражданского долга.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в Сквере у Вечного огня состоялся праздник «Памяти прадедов будем достойны». В рамках которого желающие могли пройти полосу препятствий и попасть в клуб молодого бойца. Также гости могли проверить свои навыки в метании ножей и стрельбе из лука.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Еще были организованы мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и прием граждан на военную службу, и службу по контракту.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На сцене прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов, солистов, воспитанников кадетских классов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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