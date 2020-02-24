2020-02-24T15:36:18+03:00
Общество

На территории главного корпуса оружейного завода в Ижевске проведут субботники

Проект Удмуртского отделения Общества охраны памятников победил в конкурсе президентских грантов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Главный корпус оружейного завода в Ижевске очистят от мусора. Удмуртское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» победило в первом конкурсе 2020 года Фонда президентских грантов с проектом «Башня оружейного завода». Об этом сообщается на сайте грантов.

- Размер гранта составляет более 700 тыс рублей, софинансирование – около 300 тыс рублей. Общая сумма для реализации проекта составит 979 063 рублей. Он будет реализован с 9 марта по 31 июля 2020 года, - сообщается на сайте.

В рамках проекта пройдёт «генеральная уборка» территории вокруг здания, а также шести его корпусов. За два месяца пройдёт не менее 6 субботников на территории главного корпуса, будет организован вывоз мусора и частичная консервация объекта. Санитарная очистка поможет предотвратить повторные самовозгорания и станет одной из мер профилактики по сохранению объекта культурного наследия от негативного влияния окружающей среды.

Планируется набрать волонтеров для проведения работ, подготовить необходимые документы и разрешения для организации субботников, обеспечить безопасность волонтеров при проведении санитарной очистки.

Напомним, не так давно в Ижевске презентовали проект реконструкции главного корпуса оружейного завода. На данный момент появились фотографии, как, возможно, будет выглядеть помещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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