Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
В Удмуртии осудили 68-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что в апреле 2019 года мужчина выпивал с 64-летним знакомым. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора и осужденный не менее пяти раз ударил потерпевшего ножом. В результате полученных ранений тот скончался, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели и родственники погибшего и осужденного.
Мужчина признан судом виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Житель Удмуртии накопил 77 административных штрафов.
- В садовом кооперативе в Удмуртии обнаружили тело мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»