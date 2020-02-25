Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:43:04+03:00

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В Удмуртии осудили 68-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в апреле 2019 года мужчина выпивал с 64-летним знакомым. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора и осужденный не менее пяти раз ударил потерпевшего ножом. В результате полученных ранений тот скончался, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели и родственники погибшего и осужденного.

Мужчина признан судом виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU